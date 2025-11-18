Hermanos Jiménez destacan en el bádminton, hicieron historia en los juegos centroamericanos 2025 

Ethan y Alison Jiménez, estos hermanos viven al máximo el bádminton, los practican desde hace varios años con muy buenos resultados, en este 2025 representaron a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos.
