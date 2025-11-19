Dos sismos de 5 grados, con epicentro frente a las costas de Osa, ¿Qué dicen en el OVSICORI?  

Dos movimientos sísmicos destacan durante esta semana, ambos con epicentro frente a las costas de Osa, el lunes 17 de noviembre de 5 grados al medio día y el martes 18 de noviembre 5.6 grados a las 4 36 de la tarde.
