Trabajan en un nuevo sendero por el sector de Llano Bonito en el Parque Nacional Chirripó

Esta es una propuesta que ya maneja la administración del Parque Nacional Chirripó.

Se trata de un nuevo sendero en el sector de Llano Bonito, que se encuentra a una altitud aproximada de 1.350 metros.

La intención es que los turistas puedan realizar un recorrido corto en ese punto, como una opción más y así también, se pueda preparar para visitar el punto más alto del país, el Cerro Chirripó.

La propuesta está, por lo que posteriormente, esperan dar mayores detalles.

Y es que esta área protegida tiene muchos atractivos, como son el Cerro Chirripó, Los Crestones, el Cerro Ventisqueros, Valle de las Morrenas, donde encontrará también lagunas de origen glaciar, La Sabana de los Leones, Lago Ditkevi, Valle de los Conejos y Cerro Terbi.

Al año, unas 15 mil personas al año ingresan al Parque Nacional Chirripó.

Se debe realizar la reservación con anticipación en línea y posteriormente, hacer el proceso con el Consorcio para los servicios no esenciales.

Caminar durante horas para estar en el Cerro Chirripó y disfrutar de la gran aventura, es el deseo de muchos visitantes en este Parque Nacional.