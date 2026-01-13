Generaleños se unieron a Movimiento Nacional de Derechos del ROP en la Asamblea Legislativa

De esta manera, un grupo de generaleños se sumaronMovimiento Nacional Derechos del ROP, que defiende los derechos de los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en Costa Rica.

Precisamente, este martes 13 de enero, hubo una convocatoria para las barras de la Asamblea Legislativa, ya que, en la Comisión de Asuntos Sociales, van a recibir a los representantes del grupo a nivel país.

Actualmente, el pago del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) a los pensionados, se paga en tractos pequeños de manera mensual.

Precisamente, en el periodo de las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo maneja la agenda de los legisladores y fueron convocados dos proyectos relacionados al tema.

Se trata del expediente 24.984, sobre «Reforma a la Ley de Protección al Trabajador para la aplicación y retiro del ROP», presentado por la diputada Ada Acuña y el expediente 24.955, «Ley para la protección del derecho de retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias al alcanzar la edad de jubilación», propuesto por el diputado Gilbert Jiménez.