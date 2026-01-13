Primera medalla de los juegos deportivos nacionales 2026 fue para una generaleña

Por
Johan Garcia G.
-
0
13

Chelsea Araya conquistó la primera medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026, en los 10 mil metros marcha que se disputaron en Siquirres.

El ciclismo generaleño sumó tres medallas de oro en el primer día de competencias.

