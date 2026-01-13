Comité de Deportes de Pérez Zeledón reconoce a atletas quienes triunfaron fuera del país

Con el fin de dar un reconocimiento a atletas destacados de Pérez Zeledón, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón, aprovechó la cena de juramentación de los atletas de Juegos Deportivos Nacionales, para hacer mención al trabajo que han hecho.

Se trata de Jadiel Quesada en Karate, Alejandro Araya en Para Powerlifting, y los Hermanos Jiménez en Badminton.

Los atletas, se mostraron muy complacidos, por el reconocimiento tras el esfuerzo hecho.

También, se aprovechó para destacar a atletas de estas Justas, como: Chelsea Araya y Keisy Barrantes que hacen su última presentación.

Además de José Pablo Sancho y Francell Martínez por su sobresaliente participación en el ciclismo Costarricense.