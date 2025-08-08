Hogar Betania requiere comprar 23 camas eléctricas para sus residentes

Darle una mejor calidad de vida a la población que atienden, es lo que buscan en la Asociación Hogar Betania en el cantón de Pérez Zeledón.

Por esa razón, representantes de la organización, se hicieron presente a la sesión municipal del martes cinco de agosto, con el fin de solicitar apoyo.

La intención es comprar 23 camas eléctricas, con el fin de que la población adulta mayor, duerma en mejores condiciones, ya que las camas que tienen actualmente, no son cómodas para ellos.

Cada una de estas camas, tiene un valor de 440 mil colones.

En este momento tienen 24 residentes, 16 hombres y ocho mujeres.

Desde 1992 que se creó a la fecha, han atendido a 550 adultos mayores, en condición de abandono, vulnerabilidad y fase terminal.

Tras su participación, los regidores del bloque independiente, presentaron una moción con el fin de apoyar a la Asociación en la compra de las camas.

Tras la intervención de algunos regidores, tomaron la decisión de modificar la moción y agregar que se analice la viabilidad financiera y jurídica para conocer si es factible o no esta donación.

Tras esta modificación, la moción fue aprobada de manera unánime con nueve votos.

Si alguna persona desea colaborar, puede comunicarse al sinpe móvil: 6379-2104.