Expertas nos hablan de los mitos y realidades en la lactancia materna

Como lo dice la experta, la lactancia materna es un apto de amor hacia los hijos.

Pero está rodeada de mitos y creencias populares que pueden generar confusión en algunas mamitas.

Uno de ellos, la producción de leche materna.

El dolor.

La alimentación que se debe seguir o no.

La experta, dijo que cada madre, produce la leche que el bebé necesita.

Un aspecto importante, es que los primeros seis meses de vida, la alimentación debe ser exclusiva de leche materna.

El amantar o no a su hijo, es una decisión propia de cada mujer.

En el Hospital Escalante Pradilla, se cuenta con la Clínica de Lactancia Materna, donde brinda apoyo y acompañamiento a las madres en este proceso.