Hombre que intentó robar cartera a joven acepta cargos y se encuentra en prisión. Sujeto había salido hace 15 días de centro penal

El video en el que Sol Vargas se defiende de un sujeto que intenta robarle la cartera en un restaurante en San Isidro de El General, se hizo viral y le dio la vuelta al mundo.

Precisamente, el hombre de apellidos Araya Godínez de 39 años de edad se sometió al procedimiento de flagrancia en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, aceptando los hechos y por lo cual fue sentenciado a dos meses de prisión.

El sujeto, ya tiene un historial delictivo, hace 15 días salió de prisión, con el beneficio de ejecución condicional, donde no podía cometer delitos, pero lo incumplió al cometer este intento de robo a la joven.

Además, tiene otras causas pendientes como delitos contra la propiedad y robos.

El fiscal, destacó la rápidez con la que se resolvió este hecho.

Esta persona se encontraba en condición de calle.

Ramírez, también, explicó que en el video queda en evidencia de los hechos.

Por lo que esta persona, fue sentencia a dos meses de prisión por ese intento de robo.