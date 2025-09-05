Guerreros del Sur reciben a Alajuelense este sábado 6 de setiembre 

En medio de la fecha FIFA hay fútbol de la primera división, con un partido atractivo entre el Municipal Pérez Zeledón recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense, este sábado en San Isidro de El General.
En medio de la fecha FIFA hay fútbol de la primera división, con un partido atractivo entre el Municipal Pérez Zeledón recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense, este sábado en San Isidro de El General.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414