Guerreros del Sur reciben a Alajuelense este sábado 6 de setiembre 

Por
Johan Garcia G.
-
0
19

En medio de la fecha FIFA hay fútbol de la primera división, con un partido atractivo entre el Municipal Pérez Zeledón recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense, este sábado en San Isidro de El General.

Artículos relacionadosMás del autor