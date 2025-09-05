Fiscalía investiga caso de joven que ingresa con arma a colegio de Palmares de Pérez Zeledón

La Fiscalía en Pérez Zeledón tramita dos denuncias por los hechos ocurridos el lunes primero de setiembre, cuando un joven ingresa al Colegio Nocturno de Palmares de Daniel Flores, con una aparente arma.

El caso se mantiene en investigación, pues al parecer, hay un tema de grupos juveniles.

Sobre el arma que al parecer se utilizó, el fiscal, explicó que en redes se quiso dar entender que no era de fuego sino de bailes, sin embargo, para materia legal, genera una alerta.

De acuerdo con el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, como Ministerio Público se trabaja con mucha coordinación con la dirección regional del MEP, para abordar diferentes temas, entre ellos, la violencia en los centros educativos.

Indicó que los casos de bullying, se debe trabajar en la activación de los protocolos, porque están ocurriendo una serie de hechos que llevan a la violencia.

El caso sigue en investigación.