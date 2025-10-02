Impulsar el turismo en Pérez Zeledón y que sea inclusivo, son parte de las acciones a nivel municipal

El cantón de Pérez Zeledón tiene muchos atractivos y espacios para promover turísticamente.

Por esa razón, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, desde la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se promueven espacios de aprendizaje y crecimiento.

En ese sentido, el alcalde, Emanuel Ceciliano, destacó la actividad que se realizó el viernes anterior en el Hotel del Sur, donde hubo una jornada de capacitación enfocada en tres ejes fundamentales, como son la accesibilidad, para promover un turismo inclusivo y sin barreras, la cultura del café, resaltando nuestra identidad y tradiciones y el Parque Nacional Chirripó, como destino emblemático a nivel nacional e internacional.

El jerarca municipal, destaca el trabajo que se hace de la mano con diferentes organizaciones que reúnen a la población con discapacidad.

Al respecto, el regidor, Marvin Arias, dijo que se tiene que trabajar muy fuerte en estos temas, porque hay mucho que ofrecer en el cantón y posicionarlo.

Con este tipo de acciones, esperan promover más el turismo.