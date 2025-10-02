Cambian fechas de las dos últimas sesiones municipales del Concejo de Pérez Zeledón

Esta fue la moción que aprobaron de manera unánime los regidores, para hacer un cambio en las fechas de las dos últimas sesiones del Concejo Municipal de Pérez Zeledón de este año 2025.

Se trata de la sesión prevista para el martes 23 de diciembre, que será el viernes 26 de diciembre.

Y la del martes 30 de diciembre, para el lunes 29 de diciembre.

Igualmente, a partir de las seis de la tarde en el mismo recinto.

El acuerdo se toma con anticipación, porque el cambio se debe publicar en La Gaceta.

Ahora, solo se espera la publicación correspondiente para el cambio respectivo.