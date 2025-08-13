Incluyen 10 plazas para la creación de la Policía Municipal en Pérez Zeledón en el Presupuesto del 2026

Un proyecto que se espera pronto sea una realidad. La creación de 10 plazas para el inicio de la Policía Municipal, fueron incluidas dentro del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2026.

Este martes 12 de agosto de 2025, durante la sesión del Concejo, se dio a conocer el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tras un asunto planteado por la Alcaldía Municipal, sobre diferentes puestos.

En este informe, se hace referencia a la creación de 15 nuevas plazas, de las cuales, 10 son para la Policía Municipal, de los cuales, siete para estar en la calle, dos más que tendrán rango de tránsito y una jefatura.

La creación de la policía municipal, es un tema que se habla prácticamente desde el 2011 y parece que para el 2026, se ve un avance.

Días atrás, además, se dio a conocer que para este cuerpo policial, se cuenta ya con 11 unidades, nueve de pistolas y dos revólveres, en buen estado.

Las otras cinco plazas nuevas serían dos para residuos sólidos, una para el funcionamiento del Centro Cívico, una para el Centro de Innovación Tecnológica y la otra para eventos y relaciones públicas.

En este informe, además, se hace referencia a las nuevas plazas en modalidad de sueldos fijos, transformación de plazas que se encuentran en servicios especiales a sueldos fijos, recalificación de plazas en sueldos fijos y creación de plazas de servicios especiales.

Este informe fue aprobado con nueve votos, tres del PUSC, uno del PLN y otro del Frente Amplio. En contra, cuatro de los regidores independientes.

Este informe no quedó en firme, hasta que se apruebe el acta en la próxima sesión municipal y de esa forma, las nuevas plazas sean incluidas en el presupuesto.