CTP San Isidro tendrá cuatro laboratorios móviles enfocados principalmente a inglés

Un proyecto novedoso. En el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Zeledón, trabajan en un proyecto tecnológico que esperan tener antes de que finalice este año 2025.

Se trata de cuatro laboratorios móviles, cada uno con 40 computadoras, que la intención es que sean utilizados para las clases de inglés, principalmente.

El proyecto tiene una alta inversión de 55 millones de colones y ya se encuentra en el proceso de compra.

A este proyecto, se suman otros proyectos que vienen en camino.

En el CTP San Isidro, se brindan una serie de carreras y para el 2026, se tendrá una nueva.

1340 estudiantes, tanto en el colegio diurno y como en la sección nocturna, asisten a esta institución.