INEC continúa proceso de contratación para el Censo Nacional Agropecuario

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) continúa el proceso de contratación de personal para la realización del próximo Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) bajo la modalidad de servicios especiales.

Se trata de un total de 72 plazas (32 para profesionales bachilleres, 32 para técnicos B, 3 choferes, 1 profesional y 1 administrativo) destinadas a las diversas etapas de desarrollo y ejecución del proyecto, el cual se encuentra en marcha.

Estos puestos son por tiempo determinado, con diferentes duraciones de contratación; algunos nombramientos se extenderán hasta el año 2029.

En el caso de la Región Brunca, son 14 puestos, que incluyen para los sectores de Buenos Aires, San Vito de Coto Brus y Ciudad Neilly, así como distritos Daniel Flores, Pejibaye y San Isidro de El General en Pérez Zeledón.

Cabe destacar que se trata de empleos para las agencias censales, encargadas de la organización del operativo estadístico en diferentes zonas del país.

Los puestos disponibles responden a categorías de bachilleres, técnicos, choferes, así como profesionales en áreas como administración, agronomía, economía agrícola, economía, planificación e informática o sus atinencias.

Para conocer información específica sobre los concursos de personal que abrirá el INEC para el CENAGRO en lo que resta de este año, se puede consultar la información disponible y los requisitos en el sitio web institucional, en el link: https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos o bien en las redes sociales del INEC en Facebook INEC Costa Rica y LinkedIn.