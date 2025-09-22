Inician Asamblea Diocesana para elaborar Plan Pastoral de la Diócesis de San Isidro

Con el fin de que la Diócesis de San Isidro cuente con su Plan Pastoral, es que durante tres días se lleva a cabo la Asamblea Diocesana de Pastoral.

La actividad inició este lunes 22 de setiembre y se extiende hasta el miércoles 24 de setiembre en Casa Sinaí.

Para ello, se cuenta con la participación de 130 personas entre el clero, religiosas, laicos y de los consejos de evangelización. Además de las vicarias diocesanas.

El lema de esta asamblea es: sentido de identidad y pertenencia eclesial, en clave sinodal.

Como parte del proceso, se analizarán las líneas que se trabajan a nivel eclesial una Iglesia en Salida.

Esta Asamblea se concreta luego de que se hizo un proceso en cada una de las parroquias.

Una vez que se tenga definido el Plan Diocesano, se espera entregar a la población.