Organizan primer encuentro de adultos mayores en San Pedrito de Cajón

Con este gran baile y mucha diversión, así estuvo el primer encuentro de adultos mayores en la comunidad de San Pedrito de Cajón de Pérez Zeledón.

La actividad fue organizada por la Asociación de Desarrollo del lugar.

El salón comunal, fue el lugar de encuentro, donde la buena música, el baile y por supuesto, la buena comida, estuvieron durante todo el día.

En la Asociación de Desarrollo, realizaron la actividad, con el fin de recaudar fondos.

Unos 300 adultos mayores de todo el cantón se hicieron presente a este gran encuentro.