Iniciarán la primera etapa del cierre perimetral del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General

Con el fin de tener una mayor seguridad de la Terminal de Buses y Mercado Municipal en San Isidro de El General, es que se trabaja en un proyecto de cierre perimetral.

De esta manera, se busca que algunas personas, sobre todo en horas de la noche no ingresen a este espacio, sobre todo hacer daño.

Se va a trabajar en dos etapas. La primera que comprende una inversión de unos 10 millones de colones, que será el cierre a los costados norte y oeste.

Ya se tiene la orden de inicio, por lo que se espera que inicien en los próximos días.

La segunda etapa, es la más grande, porque comprende el cierre a los costados este y sur, donde además se incluyen andenes grandes que serán controlados por agujas, para lo cual se le brindarán tarjetas electrónicas a las empresas de los autobuses que ingresan y de esta manera, se evitará que vehículos particulares entren al lugar.

En este caso, se tendrá un costo superior a los 72 millones de colones y la intención, es que en setiembre se comience, lo cual dependerá mucho de los trámites.

Todos estos recursos, se generan del pago de alquiler de los locales.

Recientemente, se inauguró la plazoleta, que tuvo un costo de 99 millones de colones.