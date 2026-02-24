Los hermanos Hernández se consolidan como una nueva generación de campeones en el atletismo generaleño 

Sebastián, Marco y Steven, estos tres atletas de Alto Jaular se van consolidando como una nueva generación de atletas de calidad, los resultados del fin de semana en Chirripó y otras participaciones a lo largo del año así lo confirman.
