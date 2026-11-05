Joven generaleña representará a Costa Rica en certamen internacional de belleza en Perú

Darianna Parra Quesada, oriunda de Pérez Zeledón, se prepara para representar a Costa Rica en el certamen internacional Universe Beauty 2026, que se realizará del 17 al 21 de noviembre en Lima, Perú.

Parra, quien ostenta el título de Miss Universe Beauty Costa Rica 2026, formará parte de la delegación costarricense que viajará al país sudamericano para participar en esta competencia internacional.

La preparación para este evento representa una oportunidad para Darianna de mostrar sus capacidades y representar tanto a Costa Rica como a su tierra generaleña en un escenario internacional.

Además, está trabajando en proyectos sociales con la Asociación Red para Disminuir el Sufrimiento Humano, Redish en la atención de las personas en situación de calle.

La representante nacional llegará al certamen con el compromiso de proyectar la belleza, el talento y la esencia costarricense, llevando los colores de la bandera tricolor ante participantes de diferentes países.

Darianna Parra Quesada, vecina de General Viejo, también había logrado el título de Miss Teen Towering Universe 2025, el certamen que se llevó a cabo en Paraguay.