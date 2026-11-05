La Región Brunca registra la tasa de desempleo más alta de Costa Rica

La Región Brunca enfrenta importantes desafíos en materia de generación de empleo. De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondientes al 2026, este territorio registra una tasa de desempleo del 10,1%, el porcentaje más alto entre las regiones de planificación del país.

El panorama laboral también refleja que la tasa de ocupación en la Región Brunca se ubica en un 47,4%, lo que significa que menos de la mitad de la población considerada en edad de trabajar se encuentra ocupada, según el indicador presentado en el estudio.

Estos datos corresponden a la Encuesta Continua de Empleo del INEC, del trimestre de julio a setiembre de 2026.

Al comparar los resultados con otras regiones del territorio nacional, la Brunca supera a Chorotega, que registra un desempleo del 9,7%, y Pacífico Central, con un 7,8%. Mientras tanto, las regiones Central y Huetar Caribe presentan una tasa del 6,1%, y Huetar Norte reporta el porcentaje más bajo, con un 3,9%.

En cuanto a la ocupación, la Región Central encabeza los indicadores con un 52,5%, seguida de Huetar Norte con un 50,9% y Chorotega con un 50,3%. Por debajo del 50% también se encuentran Huetar Caribe, con 49,5%, Pacífico Central, con 47,8%, y finalmente la Región Brunca, con 47,4%.

Estos indicadores ponen sobre la mesa los retos que enfrenta la zona sur para fortalecer su mercado laboral, impulsar nuevas fuentes de empleo y generar mayores oportunidades para la población.

La información evidencia las diferencias existentes entre las regiones del país y la necesidad de continuar promoviendo iniciativas que favorezcan la actividad económica, la inversión y la generación de puestos de trabajo en territorios como la Región Brunca.