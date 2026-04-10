Juez ordenó medidas contra joven de 13 años sospechoso de amenaza con supuesta arma y ya se inició la investigación

Tras la solicitud del Ministerio Público, el juez penal juvenil, ordenó las medidas en contra del joven de 13 años de edad, quien supuestamente, hizo amenazas con una aparente arma de fuego a estudiantes y docentes del Liceo Sinaí en Pérez Zeledón.

Estas medidas rigen por seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación.

Estas medidas son no acercarse a testigos ni seguir en el Liceo Sinaí en Pérez Zeledón, además, se le ordenó al PANI, la protección del menor por medio de un hogar o una medida de acogimiento.

El caso se hizo público el 26 de marzo, cuando se suspenden lecciones en ese centro educativo, por supuesta amenaza de estudiante con arma de fuego.

De ahí que activaron un protocolo de violencia en centros educativos. Instituciones como MEP, Fuerza Pública, Ministerio Público, OIJ y PANI, intervienen en este caso.

Estas medidas son por seis meses, mientras se lleva a cabo el proceso de investigación.

El fiscal, explicó sobre la aplicación de la Ley Penal Juvenil.

Asimismo, explicó que esta es una de las denuncias que están tramitando en la Fiscalía Penal Juvenil de Pérez Zeledón, porque también trabajan otras relacionadas principalmente con difusión de pornografía infantil.

La investigación continúa en este caso.