La comunidad de Rivas en Pérez Zeledón se prepara para vivir sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María, con una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y recreativas que se desarrollarán del 8 al 13 de diciembre de este 2026.

La organización trabaja en los últimos detalles para recibir a visitantes de diferentes comunidades, con propuestas para el disfrute de toda la familia.

Entre las actividades destacan la iluminación especial del templo, una serenata, el tradicional desfile nocturno, un baile para adultos mayores y el reinado parroquial.

Además, una actividad dedicada a los niños, con una Eucaristía especial, piñatas, concursos de pintura y actividades navideñas. Para el domingo se prepara uno de los momentos más esperados: el desfile de los santos patronos, con la participación de las diferentes comunidades que conforman la parroquia.

La parroquia cuenta con 18 comunidades.

Según explicó el sacerdote, los recursos que se obtienen durante estos festejos son fundamentales para financiar durante aproximadamente seis meses los gastos de funcionamiento y las labores pastorales.

Por eso, además de disfrutar de la gastronomía local, los bailes, el bingo y las diferentes actividades, quienes visiten Rivas tendrán la oportunidad de contribuir al sostenimiento de la parroquia.

La invitación es a compartir en familia, celebrar la fe y disfrutar de las fiestas patronales de Rivas, en un ambiente de comunidad y cercanía previo a la Navidad.

El padre Ricardo extendió una invitación a las comunidades vecinas y a quienes acostumbran visitar Rivas para que se sumen a estas celebraciones y colaboren con las actividades.