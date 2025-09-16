Laboratorio de Innovación de Pérez Zeledón recibirá más equipo en el 2026

Su buen trabajo da frutos. El desempeño positivo que tiene el Laboratorio de Innovación Comunitaria en Pérez Zeledón de la Municipalidad y es tal, que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, apuesta con seguir invirtiendo en el lugar.

Ya se reinauguró la segunda fase del proyecto y ahora se tiene un nuevo edificio contiguo al Vacunatorio en San Isidro de El General.

Muchos son los talleres y cursos que se brindan en este espacio, tanto a la población en general como a los emprendedores y eso por eso, que ya se trabaja en una tercera etapa, donde se espera dotar de más equipo en el 2026, con una inversión de 50 millones de colones.

En la segunda fase, se amplía su equipamiento con nuevas computadoras, impresoras 3D, kits de robótica, pantalla plana, fresadora, ipad, impresora 3D, kit de dron educativo y máquina de coser plana, entre otros.

Con ello, se busca que este espacio se convierta en una plataforma para articular proyectos, ideas y acciones con impacto social, económico, ambiental y cultural.

El programa representa un esfuerzo significativo para integrar la innovación y el desarrollo sostenible en el tejido social y económico de las comunidades locales.

Este programa busca establecer un marco colaborativo y participativo donde la innovación no solo sea un concepto abstracto, sino una realidad tangible que impacte positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los LINC tienen un enfoque centrado en la persona que se enmarca en el desarrollo participativo, donde los miembros de una comunidad tienen un papel activo en la identificación y solución de sus propios problemas. Además, promueve la inclusión y cooperación, generando resultados.

El propósito es que los vecinos puedan seguir teniendo acceso equitativo a las herramientas tecnológicas y de vanguardia.