Trabajos de cambio de tubería en Ruta 2 en San Isidro de El General es más complejo

Como parte del proyecto del cambio de tubería en la ciudad de San Isidro de El General, la empresa contratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se encuentra trabajando en la ruta dos, en la Interamericana Sur.

Se tiene que hacer un cambio en la tubería que se encuentra en 700 metros y que permitirá mejorar el caudal.

Este sector, es complejo, pero que tiene una gran importancia dentro de las obras que se llevan a cabo.

El tramo que se interviene, comprende desde la Escuela 12 de Marzo y solo se trabaja en el carril interno.

Todo esto es parte del proyecto de mejoras del acueducto de Pérez Zeledón, que comprende la construcción de cuatro tanques ubicados en Quebrada Honda, Juntas de Pacuar, Aeropuerto y la Universidad Nacional y el cambio de tubería en la ciudad de San Isidro de El General, el cual lleva ya un 60 por ciento de avance.

Se espera que la totalidad del proyecto, quede listo en el primer semestre del próximo año.