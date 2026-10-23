Buenos Aires y Corredores tendrán nuevas paradas de autobús más seguras y accesibles 

Paradas de autobús son parte de una iniciativa de la Fundación CRUSA, en Fundación Yamuni Tabush y Portafolio Inmobiliario, que permitirá mejorar la infraestructura destinada a las personas usuarias del transporte público.

En la zona sur las municipalidades de Buenos Aires y Corredores fueron seleccionadas entre los 21 gobiernos locales y podrán acceder a financiamiento de hasta US$10.000 cada uno, acompañamiento técnico que permitan mejorar paradas de autobús bajo criterios de accesibilidad universal, seguridad y sostenibilidad.

Las nuevas infraestructuras buscan ofrecer espacios más cómodos y seguros, con protección frente al sol y la lluvia, así como mejores condiciones de acceso para las personas usuarias.

Las municipalidades deberán aportar recursos para intervenir el entorno inmediato, mediante mejoras como aceras, rampas, pasos peatonales e iluminación, y asumir el compromiso de mantenimiento.

La selección de Buenos Aires y Corredores representa una oportunidad para avanzar hacia comunidades más accesibles, donde utilizar el transporte público no implique enfrentar barreras que limiten la autonomía y la participación de las personas.