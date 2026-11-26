En el marco de la celebración de sus 64 años de trayectoria, CoopeAgri R.L. realizó un significativo homenaje a los fundadores de la cooperativa que aún se encuentran con vida, como muestra de agradecimiento por su esfuerzo, visión y compromiso con el desarrollo de Pérez Zeledón.

Nació el 25 de noviembre de 1962 en San Isidro de El General, con 391 asociados y un capital social inicial cercano a los ¢126.000.

La actividad reunió a ocho de los 13 fundadores que actualmente viven, quienes fueron invitados a compartir un almuerzo y recordar los primeros años de una organización que nació del esfuerzo de productores de café que buscaban mejores condiciones para comercializar sus cosechas.

Para el presidente del Consejo de Administración, Amado Castro, se tiene que reconocer a quienes dieron los primeros pasos para hacer realidad este proyecto, señalando que su presencia representa una fortaleza para las nuevas generaciones y un recordatorio de los valores y principios que han guiado a la organización durante más de seis décadas.

Por su parte, algunos de los fundadores recordaron las dificultades que enfrentaban los caficultores hace 64 años, cuando debían vender su producción a precios muy bajos y no contaban con las condiciones necesarias para fortalecer su actividad.

Los homenajeados también compartieron con emoción cómo aquellos primeros sueños de contar con una cooperativa que ofreciera servicios y oportunidades para sus asociados se fueron convirtiendo en una realidad, hasta llegar a la organización que existe actualmente.

Para los fundadores, ver el crecimiento de la cooperativa representa una enorme satisfacción y el resultado del trabajo de muchas personas que continuaron fortaleciendo aquel proyecto inicial.

A 64 años de su fundación, CoopeAgri R.L. reconoce así a quienes sembraron las bases de una organización que se ha convertido en parte importante del desarrollo económico y social de Pérez Zeledón, manteniendo el compromiso de continuar generando oportunidades para sus asociados y para todo el cantón.