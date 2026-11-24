Una obra colectiva denominada “Alegría entre hilos: Tejiendo juntas, creando comunidad” destaca las habilidades artísticas, los conocimientos y las experiencias de las personas adultas mayores en Pérez Zeledón.

Como resultado de un proceso de aprendizaje, creatividad y trabajo colaborativo, personas adultas mayores y una estudiante universitaria unieron sus conocimientos y habilidades para elaborar una manta tejida mediante la técnica de crochet.

La obra, titulada “Alegría entre hilos: Tejiendo juntas, creando comunidad”, forma parte de las iniciativas del proyecto UNA PAM Pérez Zeledón: Potenciando habilidades desde la educación para un envejecimiento saludable, impulsado por la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional.

Esta iniciativa busca visibilizar las capacidades artísticas de las personas adultas mayores, reconocer sus aportes culturales y generar espacios de participación e integración entre diferentes generaciones.

La obra fue elaborada por Gisele Hernández Quesada, Mary Cruz Elizondo Picado, Mayela Granados Valverde, Mayela Solís Jhonson, Leda Jiménez Ruiz, Xinia Chinchilla Barboza, Maritza Jiménez Montero, Ada Valerín Calderón, Zaida Quesada Barrantes, Zeidy Garita Calderón y Kristel Chacón Hernández.

Más allá de su elaboración artesanal, la manta representa una experiencia de convivencia, intercambio de conocimientos y expresión artística, donde cada participante aportó su creatividad y experiencia para construir una pieza colectiva.

Con este tipo de actividades, la Universidad Nacional promueve el envejecimiento saludable, la educación a lo largo de la vida y el reconocimiento de las personas adultas mayores como protagonistas activas en la construcción de comunidad.