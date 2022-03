Más de 100 trabajadores de empresa bananera se quedan sin trabajo y piden ayuda del Gobierno

Osa. Más de 100 trabajadores vecinos de Piedras Blancas, Palmar, las fincas de Palmar Sur y Ciudad Cortés, se quedaron sin trabajo desde hace varios días, cuando una empresa privada que tiene sembrado varías hectáreas de banano en el sector de Finca 7 de Palmar Sur cerró sus puertas sin previo aviso.

Por esa razón, este jueves se manifestaron de manera pacífica al frente de los portones de la empresa bananera, pero no obtuvieron una respuesta de los encargados.

Por ello, piden al Gobierno que les ayuden en esta situación que los mantiene sin trabajo.

Los afectados no saben qué hacer, piden a los administradores de esta empresa que les digan que va a pasar con su último salario que no se pagó y el por qué no les explican cómo va a terminar esta situación.

Sobre este tema, consultamos al departamento de prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para conocer la posición sobre este malestar y nos indicaron que iban a tramitar la consulta, pero al cierre de edición, no tuvimos respuesta.

Información y entrevistas: Brown Castillo.