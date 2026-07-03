Estudiantes de Puerto Jiménez exhortan al Gobierno a declarar emergencia nacional en infraestructura educativa de la región

En el marco del tercer día del Modelo de Asamblea Legislativa (MOAL) realizado en Puerto Jiménez, 35 estudiantes de cuatro colegios de la zona llevaron a cabo la simulación de una sesión del Plenario Legislativo, en presencia de la diputada Norjelens Lobo Vargas, la vicealcaldesa Amira Vega Chavarría y representantes del Comité de la Persona Joven coordinado por Esteban Chavarría.

Los participantes, provenientes del CTP Puerto Jiménez, CINDEA Puerto Jiménez, Colegio Académico La Palma y Liceo Finca Alajuela de Chacarita de Osa, aprobaron por unanimidad una moción para exhortar al Gobierno de la República a declarar emergencia nacional la situación de la infraestructura educativa en la Península de Osa, solicitando atención urgente a las condiciones de los centros educativos de la región.

Durante el acto, la diputada Norjelens Lobo Vargas recibió formalmente la moción aprobada y manifestó que continuará levantando la voz en defensa de la problemática educativa que enfrenta la Zona Sur, tema que ya había denunciado en el Plenario Legislativo. Asimismo, anunció que trasladará este reclamo al resto de diputaciones para buscar una pronta solución.

Las juventudes participantes eligieron a sus jefaturas de fracción y conformaron el Directorio Legislativo Juvenil de la siguiente manera:

– Presidencia: Luis Sandoval Leitón (CTP Puerto Jiménez)

– Primera Secretaría:Marian Valverde (Liceo Finca Alajuela de Chacarita de Osa)

Segunda Secretaría:Sirlenny Aguilar Muñoz (CINDEA Puerto Jiménez)

El programa de formación cívica incluyó capacitación en control político, negociación parlamentaria y habilidades blandas para el liderazgo democrático.

Al terminar profesores, estudiantes, autoridades municipales y el Comité de la Persona Joven realizaron un conversatorio con la diputada Puntarenense.