Más de 200 estudiantes de la Zona Sur se graduaron en Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento

Este lunes 18 de agosto, más de 200 estudiantes de las regionales de educación de Pérez Zeledón y Grande de Térraba, se graduaron en Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento.

Este programa no solo entrega un título de bachillerato, sino que también impulsa la creación de proyectos de emprendimiento, capacitando a las personas para continuar su desarrollo personal y profesional.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Brete, que busca mejorar la empleabilidad y competitividad en el mercado laboral costarricense.

El programa nació en esta administración con la misión de recuperar la educación de miles de estudiantes que, entre 1988 y 2019, abandonaron sus estudios por diversas razones, y que ahora han tenido la oportunidad de concluir su bachillerato.

Gracias a una alianza estratégica con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se ha potenciado el uso de la tecnología para facilitar el acceso a la educación a distancia.