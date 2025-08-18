Compran 7500 quintales de frijoles a organizadores de productores de la Zona Sur

El Consejo Nacional de Producción (CNP) adquirió a 8 organizaciones de productores de frijol de la zona Sur, 7,500 quintales de frijol de la cosecha inverniz 2025, por una suma de ₡506,362,500.

“Esta es la segunda compra del año, la primera se realizó a organizaciones de productores de las regiones Huetar Norte y Chorotega, en marzo, hemos invertido más de ₡1,316 millones en la compra de frijol a organizaciones de productores, así, el CNP reafirma su compromiso de apoyar a pequeños y medianos productores en la comercialización de sus productos y trabajar por la seguridad alimentaria del país, incentivando la producción,” manifestó José David Córdoba Rodríguez, presidente ejecutivo del CNP.

Las organizaciones productoras a las que se compró el grano son:

1- Asociación de pequeños productores de Buenos Aires, Asoprocoba

2- Asociación de productores agropecuarios de El Águila, Asopro El

Águila.

3- Asociación de productores de Concepción

4- Asociación de productores, industria y comercio de Chánguena de

Buenos Aires.

5-Cooperativa de productores de granos básicos de El Progreso de

Pejibaye, Coopeceproma.

6-Asociación de productores del distrito de Pilas, Asoprodispi.

7- Asociación de productores de Guagaral.

8-Asociación de productores comunidades Unidas en Veracruz.

El 90% del costo se pagó por adelantado a las organizaciones y el 10% cuando concluyan la entrega del grano.

Esta es la segunda compra del año, a organizaciones de productores de frijol, la primera se realizó en marzo a organizaciones de las regiones

Huetar Norte y Chorotega, por un total de 12,000 quintales y una suma de ₡810,180,000 colones

Las organizaciones entregan el frijol al CNP, limpio y empacado, en bolsas de 900 gramos, de acuerdo con los requerimientos de los clientes institucionales del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El pago se realiza con fondos de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el CNP.