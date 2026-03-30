Católicos iniciaron su Semana Santa con el Domingo de Ramos

Con una peregrinación desde El Calvario hasta la Catedral de San Isidro de El General, donde se celebró la eucaristía, así fue el Domingo de Ramos.

Esta peregrinación fue encabezada por el Obispo, Monseñor Juan Miguel Castro, quien durante la eucaristía habló de la importancia de reflexionar durante esta Semana.

Ya los integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno, trabajan para las diferentes actividades en la Catedral de San Isidro de El General en esta Semana Santa.

Comenzaron con el Domingo de Ramos el 29 de marzo.

Del lunes 30 de marzo al miércoles primero de abril, hay confesiones y eucarísticas.

El jueves dos de abril, a las nueve de la mañana será la misa Crismal, donde se renuevan las promesas sacerdotales y es la bendición de los santos óleos. Eucaristía que usted podrá seguir en vivo por medio de Tv Sur.

El viernes tres de abril, a las nueve de la mañana será el santo vía crucis, transmisión especial que tendremos a las cuatro de la tarde en Tv Sur.

Este día, a las tres de la tarde, serán los oficios litúrgicos de la Pasión del Señor y a las cinco y media de la tarde, la procesión del santo entierro.

El sábado cuatro de abril, a las ocho de la mañana, el rezo de Oficio de Lectura y Laudes y luego a las cuatro de la tarde, procesión de La Soledad.

Y cinco de abril, el Domingo de Resurrección. A las 10 de la mañana la Solemne eucaristía y luego la procesión. Transmisión en Vivo por medio de Tv Sur.