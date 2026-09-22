Mondongo, la película que hizo Gerardo Selva al cumplir 50 años de vivir en Pérez Zeledón

Esta es parte de la película que produjo Gerardo Selva Godoy, tras cumplir 50 años de que llegó a vivir a Pérez Zeledón.

Nació en Nicaragua en el año 1952, llegó a Costa Rica en el año 1976 con 24 años de edad y directamente a Pérez Zeledón, con el fin de trabajar en un taller de cerámica de la Asociación Nacional de Desarrollo de la Artesanía.

Como un regalo por estas cinco décadas de estas en el cantón, escribió e hizo la producción de Mondongo, una película con una duración de una hora con 10 minutos, que retrata el cantón, desde su campo hasta la ciudad.

Tv Sur es parte de esta película.

La próxima presentación será el viernes 25 de septiembre.

La intención de don Gerardo, es colocar la película en alguna plataforma.

Mondongo, una película de Gerardo Selva.