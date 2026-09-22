Mujeres participan en ferias de emprendedoras para promover sus productos

Así es, variedad de productos es lo que ofrecen en las ferias de emprendedores que está realizando un grupo de mujeres en el cantón de Pérez Zeledón.

Este martes 22 de septiembre estuvieron en la comunidad de La Lucha.

Ellas forman parte de un curso que se lleva a cabo en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General, el cual tiene la duración de 10 semanas.

Son 33 las mujeres participantes en el curso.

Las emprendedoras, tienen diferentes proyectos.

Las dos siguientes ferias serán:

29 de septiembre: Farfalla Blu, Pérez Zeledón, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.