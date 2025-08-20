Mujeres en Pérez Zeledón aprenden cómo acceder a los fondos del programa FOMUJERES

Ella es Yorleni, una emprendedora en la costura, quien logró acceder al programa Fomujeres y recibir fondos para sacar adelante su emprendimiento.

Precisamente, el INAMU, llevó a cabo este miércoles 20 de agosto, una charla informativa en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el fin de dar detalles sobre los Fondos no reembolsables del programa FOMUJERES.

Para esta actividad, se tuvo la colaboración la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Este Fondo es exclusivo para mujeres. Para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamu.go.cr en la sección de FOMUJERES, ahí deben además completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto.

Este diagnóstico permitirá, además de conocer el grado de madurez del proyecto, vincular con otros programas sean del INAMU o de otras instituciones para potenciar la autonomía económica de las mujeres.

Este tipo de sesiones se realizan en los diferentes cantones de la zona, comenzaron en Pérez Zeledón y la intención es que llevarlas a cabo en otras localidades.