Síndico destaca intervenciones en caminos en el distrito de Río Nuevo

Por muchos años, en las sesiones del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, se hace referencia a los problemas que se presentar constantemente en el distrito de Río Nuevo, en tema de caminos y accesos.

El síndico del distrito, Fernando Rojas, destacó el apoyo que se ha tendido por parte del Concejo Municipal y de la alcaldía, para mejorar la red vial cantonal y por supuesto, el tema de atención de emergencias.

Hizo referencia a que se tuvo la maquinaria municipal, reparando vías, se atienden emergencias cuando suceden y se trabajan en proyecto del programa Proeri.

Rojas, indicó que todos los regidores, han tenido mucho interés en visitar las comunidades afectadas y eso ayudó a que conocieran la situación.

El síndico del distrito de Río Nuevo, espera que se sigan llevando a cabo proyectos de mejoras.