Huecos en San Isidro de El General por cambio de tubería ¿cuándo los taparán?

Desde el 20 de mayo anterior, en la ciudad de San Isidro de El General, se lleva a cabo un proyecto de cambio de tubería por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo que ha generado gran cantidad de huecos en diferentes lugares y quedan hasta tipo parches en algunos puntos.

Esto es parte del proyecto de mejoras al sistema del acueducto de Pérez Zeledón, en este caso, se instala la tubería para el agua potable mediante perforación horizontal dirigida, por lo que hay cierres parciales y pasos regulados en algunos puntos.

Muchos se preguntan, por qué no se tapan los huecos que se van haciendo.

De acuerdo con el alcalde, Emanuel Ceciliano, constantemente se llevan a cabo pruebas de presión, para garantizar que no hay fugas, entonces, hasta que todo quede bien, no se pueden bachear los diferentes puntos.

Este proyecto lo trabaja la Unidad Ejecutora AyA- BCIE y la empresa contratada es el Consorcio BWI-INTEC-BCC.

La perforación horizontal dirigida es la forma más eficiente y económica de instalar redes de tuberías subterráneas, siendo una técnica avanzada.

Lo que se busca es el cambio de la tubería actual que tiene entre uno y dos pulgadas hasta por una de seis pulgadas.

En total el proyecto comprende el cambio de 87 kilómetros de tubería.

Este cambio de tubería, es parte de un proyecto que tiene una inversión de 6300 millones de colones.

La orden de inicio fue el 19 de diciembre de 2024 y la empresa contratada, tiene un plazo de 12 meses para ejecutar las obras.

La intención es mejorar las condiciones de los tanques ubicados en Quebrada Honda, Juntas de Pacuar, Aeropuerto y la Universidad Nacional.

Cabe indicar que, en junio del 2023, la institución llevó a cabo la inauguración de la planta potabilizadora ubicada en Miraflores, como parte de las obras para resolver los problemas de agua potable y el crecimiento que tiene el cantón.