Mayoría de municipalidades de la Zona Sur registran un nivel básico en la gestión de servicios municipales 2025

Carmen Picado
13

En la Región Brunca hay siete municipalidades, de las cuales, una logra un nivel intermedio en el índice de gestión de servicios municipales 2025, cinco en el nivel básico y una en el inicial.

Así se desprende de los datos a conocer por la Contraloría General de la República.

Estos son los datos por cantón.

Municipalidad de Pérez Zeledón

  1. Grado de Madurez: Intermedio

2023, Grado de Madurez:  básico

 

Municipalidad de Buenos Aires

  1. Grado de Madurez: básico

2023, Grado de Madurez:  básico

 

Municipalidad de Corredores

  1. Grado de Madurez: básico

2023, Grado de Madurez:  básico

 

Municipalidad de Coto Brus

  1. Grado de Madurez: básico
  1. Grado de Madurez: inicial

 

Municipalidad de Golfito

  1. Grado de Madurez: básico

2023, Grado de Madurez:  básico

 

Municipalidad de Osa

  1. Grado de Madurez: básico

2023, Grado de Madurez:  inicial

 

Municipalidad de Puerto Jiménez

  1. Grado de Madurez: Inicial
  2. 2023, Grado de Madurez:  no aplica

Precisamente, el IGSM 2025 muestra que el 76% de las municipalidades en Costa Rica siguen operando sus servicios en niveles de madurez “básico” e “inicial”.

Esto significa que todavía tienen una capacidad limitada para planificar, dar seguimiento y mejorar los servicios públicos que ofrecen.

