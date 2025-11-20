Municipalidad solicitará al CNE mejoras al muro de gaviones del río San Isidro

Un video captado el domingo 16 de noviembre, es una muestra del aumento del cauce del río San Isidro y debido a esta fuerza, poco a poco, el muro que se construyó en los márgenes se ha ido deteriorando y llenado de maleza.

Por esa razón, con nueve votos a favor, el Concejo Municipal acordó solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias, al MOPT y al SENARA, realizar las coordinaciones institucionales pertinentes para atender las afectaciones de los gaviones y limpieza de los mismos, que se construyeron en el río San Isidro.

La moción fue presentada por el alcalde Emanuel Ceciliano y acogida por los regidores Runny Monge y Edgar Mena, además, tuvo el respaldo unánime de todos.

Se trata de un proyecto se llevó a cabo desde finales del 2010 y duró hasta el 2011.

Con la obra, se buscaba brindar protección en ambos márgenes del río y ampliar el cauce a 20 metros de ancho, en los sectores que fuera posible.

El proyecto tuvo una inversión de casi 1500 millones colones.

Personal de la Municipalidad, en este año, ya hizo tres inspecciones, donde se nota el daño y el aumento de vegetación.

Por ello, el alcalde, Emanuel Ceciliano, explicó que la intención es solicitarles a las instituciones, un proyecto

El tema, ha sido de preocupación en el Concejo Municipal.

Esta solicitud, esperan que sea tramitada ante la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin de generar protección en el río y así evitar daños a futuro.