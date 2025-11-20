Generaleña destaca en Noruega como especialista en trajes de novia de alta costura

Sandra Calderón Madrigal, tiene siete años de dedicarse a los trajes de novia de alta costura en Noruega y sus diseños hasta fueron mostraron este 2025, en la Semana de la Moda en París.

Es generaleña de nacimiento y vivió en Pérez Zeledón, hasta los nueve años. Tiene mucha familia en el cantón.

Vivió en San José, luego se fue para los Estados Unidos y hoy vive en Noruega, donde crece como empresaria.

Para Sandra, la ropa siempre le llamó la atención y con los años, logró tener su propia empresa, la cual ya tiene siete años.

Para ella, no fue fácil este proceso, pero su sueño se va cumpliendo.

Con el apoyo de la hija del rey de Noruega, espera llevar a cabo un proyecto de filantrópica en Costa Rica donde los niños serán su foco hasta que encuentre otras formas y organización para ayudar a quien más lo necesite.

Sandra, espera inspirar niñas especialmente en el país, a que los sueños se pueden hacer realidad.