Nuevo presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur buscará trabajar en varias áreas

Anthony Castro Mora, llegó por primera vez a la junta directiva y lo nombraron como presidente de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.

Tiene 41 años de edad, es vecino de barrio Boston en San Isidro de El General y orgullo de Valencia de Páramo.

Ya cuenta con 10 años de ser parte de la organización y tiene muchas metas en las cuales trabajar.

Castro, considera muy importante trabajar la asistencia técnica.

Asimismo, dijo que se analizará el tema de Corfoga, ya que considera importante esta organización que representa el ganadero en el país.

Con respecto al areteo, que es el sistema oficial de identificación individual de ganado bovino, dijo que buscarán medidas para ayudar al productor.

La junta directiva de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, quedó integrada por Anthony Castro como presidente; Miguel Mena como vicepresidente; Leidy Prado como secretaria, Guillermo Fallas en el puesto de tesorero y como vocales: Gabriela Porras, Lourdes Torres y Guillermo Chinchilla, mientras que como suplente: Erodita Araya.