La Finca Municipal está abierta todos los días y ya no se paga ingreso

Un espacio natural, de unas 10 hectáreas, esa es la Finca Municipal de Pérez Zeledón, ubicada en la comunidad de La Aurora.

Desde esta semana, ya se puede ingresar sin pagar, ya que, por un acuerdo del Concejo Municipal, se decidió eliminar el cobro.

Es un lugar lleno de fauna y flora, con ranchitos y senderos.

Se proyecta hacer mejoras en este lugar.

Piden a los visitantes, cuidar este espacio.

El horario es de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Mientras que los sábados y domingos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.