Ocho organizaciones de productores de la Región Brunca reciben ₡303,8 millones en compra de frijol

El Consejo Nacional de Producción (CNP) compró 4,500 quintales de frijol a organizaciones de la región Brunca, con el objetivo de abastecer el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Este primer compra del año representa una inversión de ₡303,817,500.

Las organizaciones a las que se adquirió el frijol son:

Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires. Asociación de Productores de Concepción. Asociación de Productores del Distrito de Pilas. Asociación de Productores Industria y Comercio de Chánguena de Buenos Aires. Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón R.L. Asociación de Productores Agropecuarios de El Águila. Asociación de Productores de Guagaral Asociación de Productores Comunidades Unidas de Veracruz

El CNP paga el 90% del costo por adelantado y el 10% restante cuando reciba el total del grano contratado. Las organizaciones iniciarán la entrega en febrero del 2026.

El frijol será entregado limpio y empacado, en bolsas de 900 gramos, de acuerdo con los requerimientos de los clientes institucionales del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El pago se realiza con fondos del convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el CNP, establecido con el propósito de incentivar la producción de granos básicos, apoyando a los agricultores en la comercialización del producto.

En el 2025 el CNP adquirió un total de 26,500 quintales de frijol por una suma de ₡1,794,838,500.