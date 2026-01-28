29 y 30 de enero habrá suspensiones en electricidad y agua potable como parte de mejoras al acueducto

Con el fin de que las comunidades estén informadas previamente, por medio de la página en Facebook que brinda detalles del proyecto de mejoras al acueducto en Pérez Zeledón, se dieron a conocer dos avisos importantes.

El primero es para los vecinos de Quebrada Honda, desde la entrada de Calle Jara hasta la escuela, porque este jueves 29 de enero de 2026 se realizará una interrupción eléctrica programada, debido a trabajos técnicos en el tanque que se construye en esta localidad.

Esta suspensión será de siete de la mañana a una de la tarde.

Mientras que el viernes 30 de enero se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en la parte alta de Lomas de Cocorí y el sector de Las Latas en barrio Boston, debido a trabajos de interconexión en el tanque ubicado cerca de la Universidad Nacional.

En este caso, será de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Estas labores permitirán mejorar la continuidad y seguridad del servicio.

El Proyecto de Mejoras al Sistema del Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón, etapa II, contempla una inversión superior a los ₡8470 millones, que beneficiará directamente a más de 72 mil habitantes.

Como parte de este, se sustituyeron 75 kilómetros de tubería, una mejora fundamental en la infraestructura que permite garantizar que el agua llegue de forma más eficiente, segura y continua a los hogares de las personas usuarias.

Se sustituyeron dos tanques existentes, los cuales fueron ampliados en su capacidad, y además se construyen dos nuevos tanques de almacenamiento que antes no existían, lo que representa un avance histórico para la zona.

El proyecto también incluye la construcción tres estaciones de bombeo, infraestructura que permitirá una mejor regulación del servicio, mayor estabilidad operativa y una respuesta más eficiente ante el crecimiento poblacional y las variaciones en la demanda.

De acuerdo con la programación establecida, los trabajos restantes estarán finalizados durante el primer semestre del presente año.