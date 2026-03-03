Oficina Agro Municipal tendrá unidad demostrativa sobre el compostaje

Mucho es el trabajo que se está haciendo a nivel del Proceso de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón con la elaboración de abono orgánico, el cual se genera tras los residuos que se recogen de las casas y negocios.

Por esa razón, para el segundo semestre de este año 2026, se espera contar una unidad demostrativa de cómo se aplica el compostaje a diferentes productores.

El proyecto estará a cargo de la Oficina Agro Municipal y estará en el Centro de Transferencias que se ubica en la comunidad de Las Juntas de Pacuar.

La intención es enseñarle a la población cómo se puede aplicar el producto a diferentes cultivos, plantas y otros.

Con ello, también buscan recibir diferentes grupos de estudiantes y de comunidades, con el fin de explicarles todo el proceso.

Cabe indicar que desde el año 2012, se empezó el proyecto, solo con los desechos orgánicos que se generaban en el Mercado Municipal y se recogían siete toneladas.

Posteriormente, se pasó a realizar la recolección en las diferentes comunidades.

Se hizo una construcción amplia, donde se procesan todos los desechos.

Cabe indicar que, en el año 2025, la Municipalidad de Pérez Zeledón destacó en el país por contar con un sistema centralizado de compostaje, con un terreno adaptado para la recepción y tratamiento de residuos orgánicos y con capacidad para recolectar lo que se genera.

El compostaje es un proceso natural en el que la materia orgánica (como la comida que se desecha) se descompone en un material llamado compost, el cual se puede reutilizar y aprovechar como fertilizante natural para plantas y jardines.

La importancia de avanzar con sistema de compostaje radica también en la necesidad de reducir la presión que vive actualmente el país por la carencia de rellenos sanitarios o de parques ambientales.

Cabe indicar que en el año 2025, se recolectaron 3231.33 toneladas de residuos orgánicos.