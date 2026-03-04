Concejo municipal acordó trasladar al ministerio de gobernación y policía la solicitud de asueto para el 15 de mayo en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
-
0
18

Con 9 votos el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, aprobó durante la sesión ordinaria de esta semana, enviar la solicitud de asueto para el 15 de mayo de 2026 en el marco de la celebración al Santo Patrono San Isidro Labrador.

