39 plazas nuevas reforzarán la atención en los EBAIS de Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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Desde el primero de julio de 2026, 39 plazas nuevas comenzarán labores para fortalecer la atención en los EBAIS del área de salud en Pérez Zeledón.

Enfocados en personas con padecimientos crónicos no transmisibles.

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