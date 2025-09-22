Tres expertos en la música formaron el jurado seleccionador de bandas para el Festival Luces del Valle

Joshua González Castro, un músico costarricense con una sólida trayectoria en el ámbito instrumental, coral y de bandas de marcha.

Esteban Josué Mena Cascante, especialista en la trompeta como instrumento principal. Tras 13 años de trayectoria, se graduó de la Escuela de Música Sinfónica con énfasis en trompeta, dónde hoy es docente.

Alejandro Mena Abarca. Licenciado en Educación Musical, se desempeña como docente del Ministerio de Educación Pública desde el año 2009.

Ellos fueron los tres expertos quienes formaron parte del jurado seleccionador en el casting de bandas de Pérez Zeledón para el desfile del Festival Luces del Valle.

Para cada uno de ellos, este tipo de actividades son importantes, porque se convierte en toda una vitrina para las bandas.

Este jurado, espera, además, brindar recomendaciones importantes, entre ellas, que este casting, se lleva a cabo en octubre.